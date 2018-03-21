Samanyolu Haber /Gündem / Kurada Elazığ'ı çekti ama Danıştay Başkanı’nın kızı olunca Ankara'da kaldı /21 Mart 2018 00:09

Kurada Elazığ'ı çekti ama Danıştay Başkanı’nın kızı olunca Ankara'da kaldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca Kararnameye Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu da girdi. Bir gün önce kura ile Elazığ'a tayin olan Gonca Hatinoğlu, Saray Torpili ile Ankara'da kaldı...

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HSK 1. Dairesi, 356 hâkim ve savcıyı kapsayan yeni bir mazeret ve ihtiyaç kararname yayınladı. Kararname ile HSK’nın 19 Mart (önceki gün) tarihli kura kararnamesi sonucuna göre mesleğe kabulü yapılan Gonca Hatinoğlu, aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan kura töreniyle Elazığ Hâkimliği’ni çekmişti. Hatinoğlu, dün yayımlanan mazeret kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atandı.

BAM’A İKİ TERÖR DAİRESİ

Kararnameyle Ankara BAM bünyesinde yeni kurulan iki terör dairesine de başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı. Ankara BAM Üyeleri Mustafa Demirel ve Zekeriya Samancı yeni kurulan dairelerin başkanı yapıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman da BAM üyeliğine getirildi. Kararnamede Ankara Cumhuriyet Savcısı Burhan Tezcan’ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanması dikkat çekti.

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