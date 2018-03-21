23 Rus diplomat, İngiltere'den sınır dışı edildi

Eski Rus Ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayının ardından İngiltere'den sınır dışı edilmesi kararlaştırılan 23 Rus diplomatın bu ülkeden ayrıldığı bildirildi.





Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, resmi Twitter hesabından açıklamada, 23 Rus diplomatın ülkeyi Londra'daki Stansted Havalimanından terk ettiğini duyurdu.





Yakovenko açıklamasında, "Bugün, İngiliz hükümetinin düşmanca tavrından sonra evimize dönen meslektaşlarımıza veda ediyor ve kariyerlerinde kendilerine en iyi dileklerimizi diliyoruz. Başkan (Putin) adına kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



