Hollanda'dan Hizmet Hareketi'ne önemli çağrı!

Hollanda hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların yurt dışındaki Türk vatandaşları hakkında istihbarat topladığı haberleri uzerine, mağdur kişileri suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.





Sosyal işlerden sorumlu bakan yardımcısı Jetta Klijnsma, Türkiye kökenli kişilerin kimlik bilgilerini gizli tutarak şikayette bulunabileceklerini söyledi.





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat topladığı haberleri, Hollanda Meclisi'nin gündemine yansıdı.





Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından TBMM Darbe Komisyonu'na iletilen belgelerde, Fethullah Gülen grubuna yakın kişi ve kuruluşlar hakkında, imamlar tarafından elde edilen bilgilere yer verilmişti.





Hollanda'daki siyasi parti temsilcileri, Salı günü bu konuyu meclis gündemine taşıyarak, hükümetten açıklama istediler.





"İstenmeyen bir durum"





Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Milletvekili Pieter Heerma, Türkiye'nin Diyanet aracılığıyla Hollanda toplumuna etkisinin sona erdirilmesini istedi.





Heerma, "Türkiye'nin bu uzun kolu" konusunda etkin mücadele çağrısı yaptı.





Toplumcu Reform Partisi (SGP) Milletvekili Roelof Bishop da, Diyanet'in Hollanda'daki Müslümanların radikalleşmesini önleme bahanesiyle görevini kötüye kullandığını öne sürdü.





Sosyal işlerden sorumlu bakan yardımcısı Jetta Klijnsma, basında yer alan haberleri, "istenmeyen bir durum" diye değerlendirdi ve Türk örgütleri tarafından tehdit ya da taciz edildiğini düşünen kişileri suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.





Klijnsma, bu şikayetlerin, kimlik bilgileri gizlenerek de yapılabileceğini vurguladı.





Türk yetkililerle düzenli iletişim halinde olduklarını belirten Hollandalı bakan yardımcısı, Şubat ayında bu konuda meclise daha kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.





ALMANYA'DA ÇOK KRİTİK GELİŞME





Almanya’da Yeşiller Partisi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamlar hakkında istihbaratın rapor hazırlaması talebiyle hükümete önerge verme kararı aldı.





DİTİB görevlisi imamların Hizmet Hareketi hakkında fişleme yaptıkları, istihbaratçı gibi çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine Yeşiller, önerge hazırladı. Yeşillerli milletvekili Volker Beck, bu önergeyi yarın Federal Meclis İçişleri Komisyonu’na vereceklerini açıkladı. Yeşiller’in önergesinde istihbaratın Almanya’daki DİTİB görevlisi imam ve çalışanların istihbarat etkinliklerini araştırması, bunun üzerine bir rapor hazırlaması isteniyor. Beck, DİTİB’in Türkiye için istihbarat bilgileri topladığı iddiası doğruluk kazanırsa, bunun iki ülkenin bu örgütlerle işbirliğini zora sokacağını söyledi.







