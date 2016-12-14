Endonezya bu olayı konuşuyor

Olaya görgü tanıkları tarafından cep telefonu ile çeken görgü tanıkları sayesinde sosyal medyaya düştü. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.







Sosyal medyada en çok konuşulan konu ise polisin neden hiç tepki vermediği idi. Jakarta Emniyet müdürlüğü yetkilisi Anton Tabah tarafından yapılan açıklamada, ''Görevli polis sürücünün başörtülü bir bayan olması ve İslamın bir simgesi olan başörtüsüne saygısızlık yapmamak amacı ile tepki vermedi.''





Yapılan açıklamada ayrıca sürücü bayan hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtiliyor.