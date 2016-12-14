Et ve Süt Kurumu 'domuz eti' ithalatına başladı

Resmi gazetede yayımlanan tebliğiyle Et ve Süt Kurumu'na Moldova Cumhuriyeti'nden 500 ton domuz eti ithal etme yetkisi verildi. Sıfır gümrükle ithal edilecek domuz etini kim için satın alındığı ise açıklanmadı.





Ankara bugünlerde Resmi gazetenin 7 Aralık'taki sayısında yayımlanan domuz eti ithalatına izin verilen tebliği konuşuyor. İddialara göre Et ve Süt Kurumu'na verilen domuz ithalatına ilişkin kurumun bağlı bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin de bir bilgisi yok!





Türkiye, pek de alışık olmadığı bir ithalatla karşı karşıya! Resmi Gazete'nin 7 Aralık sayısında yayınlanan tebliğe göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu, Moldova Cumhuriyeti'nden 500 ton taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz eti ithal edecek. Bu ithalat sıfır gümrük vergisiyle olacak.





YETKİ KARMAŞASI





İddialara göre ithalat yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine Ekonomi Bakanlığı'na verilmiş durumda. Tebligatta Et ve Süt Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı olmasına rağmen, 500 ton domuz eti ithalatını Ekonomi Bakanlığı üstlendi. İthal edilecek domuz etinin ne amaçla ithal edildiği ve nerede kullanılacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.



