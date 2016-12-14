Hollanda'dan Diyanet'e 'istihbarat toplayan imam' protestosu

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.





Bert Koenders, 'imamlar tarafından Hollanda'daki Türk vatandaşları hakkında istihbarat çalışması yürütülmesinin endişe verici olduğunu' söyledi.





Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, Türkiye'nin, Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Yusuf Acar'ın, din görevlilerinin yurtdışındaki Türk vatandaşları hakkında istihbarat topladığını doğruladığını yazmıştı.





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aralarında Hollanda'nın da bulunduğu 38 farklı ülkede din görevlileri aracılığıyla istihbarat topladığına ilişkin haberler Lahey'de tepkiyle karşılanmıştı.





Siyasi partiler konuyu meclise taşımıştı

Hollanda'daki siyasi partiler, konuyu meclis gündemine taşıyarak, hükümetten bu konuda açıklama istemişti.

Sosyal işlerden sorumlu bakan yardımcısı Jetta Klijnsma, tehdit altında olduğunu hisseden Türkiye kökenli vatandaşlara suç duyurusunda bulunmaları çağrısı yapmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 20 Eylül'de yurtdışındaki temsilciliklere gönderilen yazıda, bulundukları ülkelerde Gülen Hareketi'ne bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında kapsamlı rapor istenmişti.

Bu bilgilerin 10-14 Ekim tarihlerinde yapılan Avrasya İslam Şurası'na katılan konuk diyanet işleri başkanları ile paylaşılacağı belirtilmişti.



