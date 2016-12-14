Yine Metro Turizm, yine kaza

Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent köyü yakınlarında, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 36 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.







İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve Niğde'den 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi yaralandı.

Yaralılardan 31'i Aksaray Devlet Hastanesi'ne, 10'u ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aksaray-Adana karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.