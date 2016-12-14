Samanyolu Haber /Gündem / Yine Metro Turizm, yine kaza /14 Aralık 2016 15:42

Yine Metro Turizm, yine kaza

Aksaray-Adana karayolunda, 36 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 41 kişi yaralandı.

Yine Metro Turizm, yine kaza

Aksaray-Adana karayolunun 40. kilometresi Akçakent köyü yakınlarında, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 36 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve Niğde'den 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi yaralandı. 
Yaralılardan 31'i Aksaray Devlet Hastanesi'ne, 10'u ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aksaray-Adana karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçları yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
<< Önceki Haber Yine Metro Turizm, yine kaza Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:24:23