Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da faaliyet gösteren Horizon İlkokulu, 'örnek okul' seçildi /27 Aralık 2018 18:00

Hollanda'da faaliyet gösteren Horizon İlkokulu, 'örnek okul' seçildi

Hollanda faaliyet gösteren Zaandam De Horizon İlkokulu, önemli bir başarıya imza attı

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Hollanda Eğitim Bakanlığı komisyonu Horizon İlkokulu’nu 6804 ilkokul arasından ‘altın yıldız’ kategorisine seçti ve ilkokula ‘örnek okul’ plaketi verdi. 

Zaandam De Horizon İslam İlkokulu Müdürü Tuncay Çatak, 2,5 yıl boyunca Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı karalama kampanya tehditlere rağmen işlerine baktıklarını, bunun neticesi olarak da teneffüs arası program kapsamında ülkenin en iyi 50 ilkokulu arasına girdiklerini söyledi. Çatak, “Teneffüs arası programda normal müfredatın dışında çocuklar saat 12.15 ila 13.15 arası okulda kalıyorlar. Bu arada biz teneffüste kalan çocuklara özel programlar hazırladık. Bu konuda başarılı bulunduk. Komisyon, okulumuza ‘altın yıldız’ derecesini uygun gördü ve bunun belgesini takdim etti.” dedi.

‘YANILMIŞIZ’ DİYE GERİ GELENLERİN KAYITLARINI TEKRAR YAPTIK

Mahçup bir şekilde yanıldığını itiraf ederek geri gelen velilerin olduğunu vurgulayan okul müdürü Çatak, bu konuda yaşadıları bir olayı ise şöyle aktardı: “Biz yanılmışız. Tekrar çocuğumuzu buraya kayıt ettirmek istiyoruz diye bir velimiz geldi. Biz de kendilerine bir eğitim müessesesi olduğumuzu söyledik. Kin, nefret biz de olmaz. Çocuklarınızı elbette kayıt yaparız dedik. Kayıtlarını yaptık. Şu an okulumuzda devam ediyorlar. Aslında veliler herşeyi görüyor. Fakat bir takım mahalle baskısından dolayı tekrar gelmeye cesaret edemeyenler var. Ya da ‘gitmek istiyoruz. Tekrar alırlar mı?’ diye tereddütte olan eski velilerimizin olduğunu duyuyoruz. Biz kapımızın herkese açık olduğunu her fırsatta yeniliyoruz.”

ÇOCUKLARIMIZI 21. ASRA HAZIRLIYORUZ

Hollanda’da çocukları 21. asra en iyi şekilde hazırlama çabası içerisinde olduklarının altını çizen Çatak, okullarındaki eğitim ve gelecek planları konusunda şu bilgileri verdi: “Biz çağı iyi yorumlamak için çaba içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bu ‘altın başarı’ derecesini daha ileri taşımayı planlıyoruz. Bizim için önemli olan bu çocuklarımızın yarın bu toplumda, çoğulcu demokrasinin bir ferdi olarak nasıl kendilerine bir uygun yer oluşturabilirler onun üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz.”
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