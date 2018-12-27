Samanyolu Haber /Gündem / Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü /27 Aralık 2018 18:07

Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

Çin'de bir bina yavaşça yıkıldığını izleyenlerin bir anda üzerine düştü.

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 Çin'in Hubei Eyaletinin başkenti Wuhan'da meraklı vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu
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Bina yıkılmasını izleyenlerin üzerine düştü

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