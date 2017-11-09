Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da akademisyenler 'hizmet'i konuştu /09 Kasım 2017 12:59

Hollanda'da akademisyenler 'hizmet'i konuştu

Hollanda Platform İNS kurumu ev sahipliğinde Başkent Amsterdam Aristo konferans salonunda, Leeds Beckett Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Simon Robinson'un yeni piyasaya çıkarttığı Sorumluluğun Manevi Boyutu, Fethullah Gülen ve İslâmî Düşünce ele alındı.

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BASRİ DOĞAN / MURAT KANİ 

Düzenlenen resepsiyona Platform İNS yönetim kurlunun yanı sıra, Leeds Beckett Üniversitesi Öğretim Üyesi  Profesör Simon Robinson, Baltimore Loyale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Pim Valkenburg, Hollandalı akademisyenler, işadamları, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

PROFESÖR ROBİNSON : MANEVİ SORUMLULUK ÇOK ÖNEMLİ

Programda ilk söz alan Leeds Beckett Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Simon Robinson Hizmet hareketi ile 10 sene önce bir meslektaşı aracılığı ile tanıştığını söyledi. Robinson ''O arkadaş bana 'bu insanlarla kesin bir şeyler yapman lazım' dedi. O vesileyle 10 senedir tefekkür dolu bir arkadaşlık sürdürüyorum. Hizmetteki insanlarla ve hem de Fethullah Gülen'in fikirleri hakkında, hem hareket hakkında ve Gülen'in ne tarz bir lider olduğu konusunda bilgiler alıyordum. Kitabımın başlığında olduğu gibi 'Sorumluluğun Manevi Boyutu', biz insan olarak her an ya sorumluluk üstleniyoruz, ya paylaşıyoruz ya da sorumluluğu inkar ediyoruz. Onun için sorumluluk çok önemli bir konu." dedi

HESAP VERME SORUMLULUĞU

Sorumluluğu üstlenmek, bir olayda kendi dahilini üstlenmekle bağlantılı olduğuna vurgu yapan Profesör Simon Robinson " Niyet ve irade ile sorumluluk ortaya çıkar. Sorumluluk ile ilintili olarak da ' hesap verme zorunluluğu ' çok önemli bir konudur. Bir insan hesap verebilir, çünkü yaptığı davranışlar ortadadır. Fakat insanlar üstü bir yapı bunu yapamaz. Ekonomik krizin oluşmasında bankaların bu konuda ciddi dahili olmasına rağmen, hiç bir bankanın CEO’sunun krizi oluşturduğu için hesap vermesini gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü sadece o şahısın yaptığı bir şey değildir. Aynen onun gibi de Hizmet gibi hareket, hareket olarak hesap veremez, çünkü şahısların bütünlüğü olarak hareket oluşuyor, o şahısları ortadan kaldırırsan, hareket diye bir şey söz konusu olmaz. " dedi.

PROFESÖR VALKENBURG:  HİZMET HAREKETİ SEMPATİZANLARININ GEÇİRDİKLERİ ZOR DÖNEMDE ONLAR İLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ

Baltimore Loyale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Pim Valkenburg, senelerdir Hizmetteki insanlarla görüştüğünü, önce Hollanda'da ve şimdi Amerika'da onların kendisi için halen ilham kaynağı olduğunu söyledi. Profesör Pim Valkenbur " Bu açıdan hem Fethullah Gülen Hocaefendi, hem Hizmet Hareketi, kanaatimce akademisyenler olarak bir çok insan için ilham kaynağı. Hizmet Hareketi sempatizanlarının  geçirdiği bu zor dönemde onlarla dayanışma içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi günde bir şeyler yazıp şimdi dönem değiştiği için o çalışmaları bırakmayı doğru bulmuyorum ve kendi çabalarımı devam ettirmeye çalışıyorum. Benim şimdi merak ettiğim şey şu: Fethullah Gülen Hocaefendi bir çok insan için ilham kaynağı. Fakat ona ilham veren kaynaklar (Kuran, Hadis ve Bediüzzaman Said Nursi) çok ciddi araştırılmadı, ben özün özüne bakarak kendi Hristiyan perspektifimle onların değerlendirmesini şu an yapıyorum." dedi.

GÜZEL BİR PROGRAM

Katılımcılar arasında akademisyenler, profesyoneller ve yerli ve yabancı insanlar bulunuyordu. Bunlardan bazıları çok ciddi bir şekilde programın çok hoşlarına gittiğini ifade etti. Diğerleri programı çok kısa buldular, çünkü bu kadar önemli ve güzel bir konuyu işlemek için daha fazla vakitte ihtiyaç olduğunu söyledikten sonra, daha derine dalmamızı isterdim diyenler oldu.

' GÜZEL İŞ YAPAN İNSANLARA TÜRK HÜKÜMETİ HAKSIZLIK YAPIYOR '

Hollandalı katılımcı bir bayan: "Ben 10 seneden fazla Hizmetteki bayanlar ile görüşüyorum ve onların samimiyeti beni o gün bugündür çok olumlu şekilde etkiledi ve etkiliyor" dedi. Diğer bir katılımcı "böyle güzel bir insanlar topluluğu ve güzel iş yapan harekete Türk hükümeti nasıl böyle haksızlık yapmayı reva görmesini aklım almıyor" dedi.

Sorumluluğun Manevi Boyutu, Fethullah Gülen ve İslâmi Düşünce, Hollanda Platform İNS Kurumu programı Amsterdam Aristo binasında verilen ikram ve karşılıklı sohbetler ile devam etti.

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