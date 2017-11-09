1700 hesap donduruldu, zenginler paralarını kaçırma telaşında

Suudi Arabistan'ın Kraliyet ailesi üyeleri, bakanlar ve bir dizi işadamına yönelik yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle başlatılan tasfiye hareketi sürüyor. 2009’daki Cidde su baskınları ve 2012’deki MERS virüsü salgınına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan yolsuzluk operasyonunda, dün yeni tutuklamalar geldi.







Kara para aklama, rüşvet, zimmete para geçirme suçlarından yüzlerce kraliyet üyesi ve işadamı gözaltına alındı. Son gözaltıların, 2011’de ölen Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdulaziz ile ve ailesi ile yakın bağlantısı olan kişiler olduğu da ileri sürülüyor.





‘YATIRIMI REDDETTİLER’ İDDİASI





Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki komisyonun emriyle tutuklanan veya görevden uzaklaştırılanlara ait banka hesaplarına da el konuluyor. Reuters, el konan hesapların sayısının 1700’e ulaştığını duyurdu. ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre ise el konan hesaplardaki varlıkların toplamı 800 milyar doları (3.1 trilyon TL) buluyor.





Katar merkezli El Cezire televizyonunun tutuklanan prenslerden birine yakın çevrelere dayandırdığı haberine göre, Veliaht Prens Selman, operasyona, başında olduğu “Vizyon 2030 Projesi” kapsamında ülkeye yatırım yapmaya çağırdığı Prens el-Velid bin Talal’dan ret yanıtı alması üzerine karar verdi.





Habere göre Selman, tutuklamalarla ülkenin diğer zenginlerine “Ya ödeyin ya da hapsi boylayın” mesajı vermek istiyor. Veliaht prens, Vizyon 2030 Projesi kapsamında ülkenin Mısır ve Ürdün sınırına yakın bir bölgeye 600 milyar dolar maliyetli bir megakent oluşturacağını açıklamıştı.





Ülkeyi “Ilımlı islam ülkesi” haline getireceğini ifade eden Selman, Vizyon 2030 Projesi kapsamında sosyal dönüşümler de planlıyor. Proje, ABD tarafından da destekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Ofisi (DRL), dün “proje kapsamındaki sosyal ve ekonomik reformları destekleyen projeleri finansmanla ödüllendireceğini” açıkladı.





TUTUKLU PRENSLERİN SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR





Suudi Arabistan'da 60 fazla prensin de aralarında bulunduğu tasfiye hareketi sadece ülkeyi değil tüm bölgeyi etkiledi. Başkent Riyad'daki lüks Ritz Carlton Oteli'nde tutulan Suudi Kraliyet ailesi üyeleri ve onların servetleri en az 42.2 milyar dolar. Tutuklu prenslerden yalnızca altısının kimliği açıklandı.





VARLIKLARINI ÜLKEDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR





Öte yandan, konuyla alakalı altı kaynaktan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'daki bazı milyarder ve milyonerler, yolsuzluk suçlamalarındaki baskının artmasıyla varlıklarını ülkeden ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi bölgesinden dışarı çıkarma yolları arıyor.





Konunun gizli kalmasının gereği sebebiyle isim vermek istemeyen kaynaklar, ülkenin en zengin isimlerinin, hesapların dondurulacağı ve daha fazla tutuklamanın gerçekleşeceği endişelerine bağlı olarak bankalar, varlık yöneticileri ve danışmanlar ile görüşerek nakit ve diğer likit varlıklarını Suudi Arabistan ve komşu Körfez ülkelerinden çıkarma çabasında olduklarını belirtti.





Kaynaklardan bu hafta gelen bilgiye göre, Suudi Arabistan Merkez Bankası, krallıktaki bankalardan, tutuklanmamış isimlerin hesaplarını dondurmalarını talep etti. Ülke başsavcısı ise pazartesi günü yayınlanan açıklamasında haftasonu gerçekleşen tutuklamaların sıkı önlem kapsamında "ilk aşama" olduğunu kaydetti.