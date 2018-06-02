Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi? /02 Haziran 2018 21:25

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Gazeteci Ekrem Dumanlı şu sıralar AKP ve CHP arasında polemik konusu olan Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ziyaret polemiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, AKP kurulurken Tayyip Erdoğan’ın Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini söylemesiyle başlayan tartışma devam ediyor.

Gülen ile görüşmek ya da ziyarette bulunmanın suç olmadığının altını çizen gazeteci Ekrem Dumanlı, youtube kanalından konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ‘Fethullah Gülen’i ziyaret etmeyen mi var?’ diye soran Dumanlı, şimdilerde Gülen hakkında, ağza alınmayacak ifadeler kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili anısını paylaştı. Çavuşoğlu’nun Gülen’le görüşebilmek için gece boyunca randevu beklediğini anlattı.
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Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

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