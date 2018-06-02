Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, AKP kurulurken Tayyip Erdoğan’ın Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini söylemesiyle başlayan tartışma devam ediyor.





Gülen ile görüşmek ya da ziyarette bulunmanın suç olmadığının altını çizen gazeteci Ekrem Dumanlı, youtube kanalından konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ‘Fethullah Gülen’i ziyaret etmeyen mi var?’ diye soran Dumanlı, şimdilerde Gülen hakkında, ağza alınmayacak ifadeler kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili anısını paylaştı. Çavuşoğlu’nun Gülen’le görüşebilmek için gece boyunca randevu beklediğini anlattı.