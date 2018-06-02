Nerede oy kullanacaksınız? TIKLA - ÖĞREN

24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi seçmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de seçim sandıkları ve seçmen listesi. YSK, seçmenlerin nerede oy kullanacağını öğrenebilmeleri için sorgulama sayfasını hizmete açtı. Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacağını YSK’nin internet sitesinden öğrenebilecek.









Seçmen bilgisi nasıl sorgulanır?





Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak.





Seçmenler, YSK’nin internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.





Yurt içinde ikamet ediyorsanız seçmen kaydınızı sorgulayabilir, aynı hanede ve aynı binada oturan seçmenleri görüntüleyebilirsiniz. Oy kullanacağınız sandık taşınıyorsa nerede oy kullanacağınızı da öğrenebilirsiniz.





Yurt dışında ikamet ediyorsanız, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulayabilir; dış temsilciliklerdeki oy kullanma tarih aralığı ve oy kullanılacak yer bilgileri ile oy kullanılacak gümrük kapılarını öğrenebilirsiniz.