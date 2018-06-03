Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden ‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap... /03 Haziran 2018 10:05

Saadet Partisi'nden ‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap...

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ”Muhalefet seçimi ikinci tura bıraktırma gayreti içinde” sözlerine yanıt verdi: “Ne içiyorlar onu bilmiyoruz.”

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

Cumhur ittifakı’nda yer alan BBP’nin genel başkanı Mustafa Destici, ”Erdoğan’ı seçtirmemeye çalışıyorlar” demiş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise hemen ardından ”Muhalefet seçimi ikinci tura bıraktırma gayreti içinde” diye eklemişti.



KRT yayınına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ’a bu sözler soruldu.

Ağdağ şöyle yanıt verdi: ‘‘Ne içiyorlar onu bilmiyoruz, onlara bunu ne söyletiyor, onu da bilmiyoruz. Ramazanda açlığın ve susuzluğun mu tesiri var, en uzun günlerde oruç tutuyoruz onun mu tesiri var onu da bilmiyoruz ama şöyle bir şey söylemek gerekiyor; ben anlamakta zorluk çekiyorum, bunların derdi Erdoğan ve Ak Parti. Ya kardeşim iktidarda Erdoğan var, her partinin de varlık sebebi iktidara gelmek. Yani şimdi Saadet Partisi CHP’ye şu an bir şey söylese ne anlamı var, o mu iktidarda onu düşürsün de yerine kendi gelsin veya CHP’nin Saadet Partisi’ne veya başka partiye bir şey söylemesinin ne anlamı var. Hepimizin ideali iktidara gelmek. Nasıl böyle bir anlayış ortaya koyuyorlar hayret edici bir şey.”



Ağdağ ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Saadet Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’na yönelik, ”Ak Parti’yi kıskandığınız için şer ittifakının içindesiniz” şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi.

Ağdağ, İçişleri Bakanı Soylu’ya, ”Temel Bey’e bir şey söyleyeceğine sayın Soylu gitsin damadın arkasında oturacağı koltuğun kavgasını versin niye bu işlerle uğraşıyor” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saadet Partisi'nden ‘Muhalefet ikinci turu istiyor’... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Bir anda yolun ortasına indi!

Bir anda yolun ortasına indi!

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:33