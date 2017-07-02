Hocaefendinin tutuklu kardeşi için ölüm emri mi verildi?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yüz binlerce insan suçsuz yere zulüm görüyor. Hiç bir hukuk kriterine dayanmayan isnatlarla insanlar hücrelerde ölüme terk ediliyor. 10 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi kalıyor, sağlık hizmeti verilmiyor. Tüm muhalifleri ve özellikle Hizmet hareketi mensuplarını hedef alan sistematik işkenceler gün geçtikçe katlanarak artıyor. Fethullah Gülen’in kadın erkek onlarca akrabası da ortada somut bir suçlama olmaksızın sadece aynı soyismi taşıdığı için şu an hapiste.





Onlardan biri Fethullah Gülen’in en küçük kardeşi Kutbettin Gülen. Son olarak İzmir’de bir matbaada işçi olarak çalışan kardeşi 2 Ekim 2016’dan beri 9 aydır tecrid hücresinde tutuluyor. Bel fıtığı hastası olan Kutbettin Gülen’in kalp ve tansiyon hastalığı da var ve ilaçları verilmiyor. Ailesiyle aylardır görüştürülmeyen Kutbettin Gülen geçtiğimiz günlerde gardiyanların kollarında sürüklenerek getirilip kızıyla görüştürüldü.





Kızı aşırı zayıflamış halde gördüğü babasını önce tanıyamadı sonra da bayıldı. Avukatı, müvekkiline ölümcül ağır ilaçlar verildiğini düşündüğünü belirtirken, ailesi ve yakınları, Kutbettin Gülen’in bu şartlar devam ederse bir kaç hafta içinde hayatını kaybedeceğinden endişe ediyor. Bazı yakınları şartların bu kadar ağırlaştırılması ve yaklaşık bir haftadır su bile verilmemesinin Ankara’dan gelen bir emir olmadıkça mümkün olmayacağını ifade ediyor.





Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha ilk dakikadan darbe suçlusu ilan ettiği Fethullah Gülen’i ABD’den istemiş ama hiç bir hukuki delil gösteremeyince maksadına ulaşamamıştı. Bunun üzerine Saray savcıları Gülen’in yerine onun Türkiye’deki tüm akrabalarını “darbe suçlusu” ilan ederek hapsetme kararları almıştı.