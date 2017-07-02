Samanyolu Haber /Gündem / Londra'da binlerce Hükümetin politikalarına karşı yürüdü /02 Temmuz 2017 09:28

Londra'da binlerce Hükümetin politikalarına karşı yürüdü

İngiltere'de hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi Cumartesi günü Londra'da buluştu.

Londra'da binlerce Hükümetin politikalarına karşı yürüdü


Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Halk Meclisi adlı bir örgüt tarafından düzenlenen yürüyüş için katılımcılar BBC binasının önünde toplanarak Westminster'daki Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Burada göstericilere seslenen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "Muhafazakarlar da, kemer sıkma politikalarının arkasındaki ekonomik argümanlar da güç kaybediyor" dedi.

Corbyn sözlerine şöyle devam etti:
"Bizi ilerletecek şey toplumsal adalet ile insanların ırkçılığa ve bizi bölen diğer her şeye karşı bir araya gelmesidir."

Yürüyüşe katılanların bir kısmı Londra'daki Grenfell Tower adlı apartmana referansla "Grenfell İçin Adalet" pankartı taşıdı.
BBC'ye konuşan bir gösterici, yürüyüşe "öfkeli" olduğu için katıldığını söyledi:
"Muhafazakar hükümetin yönetimi altında işler yeterince iyi gitmiyor.
"Aklınıza gelen her kamu hizmetinde kesinti var. Bu tamamen ihmalkarlıktır. Hayati konularda nasıl kesintiye gidebilirsiniz?"
Yürüyüşü örgütleyenler, Facebook sayfalarında "Düzgün bir eğitim sistemi, sağlık sistemi, barınma ve iş imkanları ile herkesin yaşam standartları için yürüyoruz" ifadeleri yer aldı.
Başbakanlık ise yürüyüş hakkında yorum yapmayı reddetti.
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