Hrant Dink cinayeti azmettiricisi Yasin Hayal sürekli Trabzon MİT’e gidiyormuş...

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dava yarın 3’üncü ve son iddianameyle devam edecek. Dava kapsamında 25 Ağustos 2016’da tutuklanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün ifadesinde önemli ayrıntılar yer aldı. Gün, ifadesinde birlikte gözaltında bulunduğu sırada Trabzon Jandarma İstihbarat’ta görevli Veysel Şahin’in kendisine Yasin Hayal’in Trabzon MİT’e gidip geldiğini ifade ettiğini söyledi.





Cumhuriyet’in haberine göre, Gün, cinayetin tetikçisi Ogün Samast’ın Samsun’da yakalandıktan sonra Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Atatürk posteri önünde çekilen görüntülerin Samsun Jandarması tarafından çekildiği algısını oluşturduğu gerekçesiyle yargılanıyor.





Gün, Emniyet’teki ifadesinde daha önce birçok kez yazılan cinayetin azmettiricisi Hayal’in MİT’le bağlantılı olduğuna ilişkin de bilgiler vererek şunları söyledi: “Bu soruşturma kapsamında gözaltında iken, aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Veysel isimli jandarma her şeyi net bir şekilde bana anlattı ve ifadesinde de bunları anlatacağını söyledi. Ancak sadece Yasin Hayal’in Trabzon MİT’e gidip geldiğini söylemeyeceğini aramızda yaptığımız sohbetimizde kendisinden duydum.”





Hayal, cinayetin ardından Şubat 2007’de tutuklu bulunduğu cezaevinde verdiği ikinci ifadede, “Erhan Tuncel’in kendisini 40- 45 yaşlarında, isminin İhsan K. olduğunu sandığı bir MİT mensubuyla tanıştırdığı”nı iddia etmişti. MİT hemen ardından yayımladığı açıklamada, “Yasin Hayal ile temas ettiği öne sürülen İhsan/İsmail Kasap isimli bir personelimiz de bulunmamaktadır” demişti.









Gün, Samast’ın Samsun TEM Şube’de çekilen görüntülerinin Jandarma’da çekildiği şeklinde haberleştirerek algı yaratmak suçlaması ile ilgili, Emniyet’teki ifadesinde, şunları söyledi:





“Bahse konu bu görüntüler bana posta ya da kargo yoluyla 30 Ocak 2007’de gelmişti. Görüntüler geldikten 1 gün sonra Samsun’a gittim, orada 1 gece kaldım. 1 Şubat 2007’de otogarda ve Emniyet’te haber çekimi yaptıktan sonra tekrar İstanbul’a döndüm. Samsun’dayken valilik binası ve emniyet müdürlüğü binası önünde de çekim yaptım. Ancak haber bülteninde sadece otogar önündeki çekimim gösterildi. Samsun’dayken İl Jandarma Komutanlığı’nı göstermelik olarak aradım. Numarasını internetten araştırarak buldum. Polisin bu haberin üzerine gideceğini tahmin ettim. Bu tahminim de doğru çıktı. İstanbul’a döndüğümde istihbarat şubesinde çalışan soyadını hatırlamadığım emniyet amiri Bülent Bey A Blok önünde bana hitaben “Sen kendini akıllı mı zannediyorsun, niçin Jandarma’yı aradığını biliyoruz” dedi. Ben de cevap olarak “Gazetecinin faaliyetlerini araştıracağınıza cinayeti çözün” dedim.





86 sanıklı davaya yarın devam edilecek





Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 3’üncü ve son iddianameyle yarın devam edecek davadaki sanık sayısı 86’ya çıktı. Son iddianameyle hali hazırda kasten öldürme, ihmal suretiyle ölüme yol açmak, örgüt üyeliği ve yöneticiliği ve görevi ihmal suçlarından yargılanan kamu görevlilerinin yanına darbeye teşebbüs suçlamasıyla cezalandırılmaları istenen Trabzon, Samsun ve İstanbul Jandarma istihbarat görevlileri ile 2 de gazeteci eklendi.