Hocaefendi'nin avukatlarından suikast ve darbe iddiasına cevap

Avukatlar, “Hizmet Hareketi mensupları, ne yapılırsa yapılsın kötülüğe kötülükle karşılık vermeyecek, asla şiddete ve hukuk dışı yöntemlere yönelmeyecektir.” dedi.





Avukatlar, “Bunun en önemli delili ise 5 yıla yakın hukuk dışı olmanın ötesinde akla, ahlaka, vicdana ve insafa sığmayacak şekilde yapılan saldırılara ve insan hakları ihlallerinin karşılığında tek bir mukabelede bulunulmaması gösterilebilir.” ifadesini kullandı.





Avukatlar, “200 binin üzerinde soruşturmanın açıldığı, 50 binin üzerinde insanın tutuklandığı bir ortamda, Bank Asya’ya para yatırmak, hareket ilişkilendirilmiş sendika üyesi olmak, Kimse Yok mu derneğine bağışta bulunmak, çocuklarını Hizmet Hareketi ile anılan okullara göndermek gibi Anayasal çerçevenin dışında mütalaa edilmeyecek fiillere dayanarak ‘suç’ icat edildiği bir dönemde, darbe yahut plan gibi suçlamalar yöneltilmesi, açık ve net bir şekilde iftiradır.” dedi.





Açıklamada “Bu iftarının bir parti başkanı tarafından, bir mafya lideri ziyareti sonrasında yapılmış olması da ayrıca dikkat çekici ve şüphe uyarıcıdır.” vurgusu yapıldı.





Bahçeli ve Soylu seçime yakın bu iddialarla ortaya çıkmıştı





Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hizmet hareketini hedef alan açıklamalarda bulunup darbe girişimi iddiasına yer vererek, “Bu kez hiçbir suçlu sağ kalmayacaktır.” tehdidinde bulunmuştu.





Seçime yakın bu iddiaları ortaya atan bir diğer isim de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu. Soylu, “Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar’da çok güçlüler. Özellikle dışarıda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa’nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.” iddiasına yer vermişti.





Gülen’in avukatlarının açıklaması ise şöyle;



