ABD'de AKP hükümetine ve 'bazı kişilere' yaptırım içeren tasarı Kongre'de

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Mississipi Senatörü Roger Wicker, ABD Kongresi’ne sunduğu tasarıda, ABD Başkanı Donald Trump’a, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere karşı yaptırımlar önerdi.







'DİNİ ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI GÖSTERİLMİYOR'





Dini özgürlükler, temel insan hakları ve özgürlüklere saygı gösterilmesi konularında Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin dini özgürlüklere saygı göstermedikleri öne sürüldü. Wicker, bu ülkelerin 'Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi'ne alınmasını istedi.

Wicker, adı geçen ülkelerin dini ve öteki temel özgürlüklere saygı gösterme konusunda AGİT yükümlülüklerini yerine getirmediklerini savundu.





'BAZI HÜKÜMETLER ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAK YERİNE HEDEF ALIYOR'





Wicker, ABD Başkanı Donald Trump’a bu ülkelere karşı harekete geçme çağrısı yaptığı tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurucularımız dini özgürlüğü ülkemizin temel taşı olarak belirlemişti. Başkan Trump da bu mirası daha ileri taşıyor. Bu tasarı, bazı hükümetlerin özgürlükleri korumak yerine, özgürlükleri hedef alan ülkelere karşı bir eylem planı olma niteliğini taşıyor" dedi.





Tasarıda ayrıca, Ukrayna’nın doğusundaki bağımsızlık yanlısı güçlerin kontrolünde olan bölgelerinde gözlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerinden de bahsediliyor.





Tasarıya, Demokrat Parti New Hapshire Senatörü Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Arkansas Senatörü John Boozman, Colorado Senatörü Cory Gardner ile Oklahoma Senatörü James Lankford da destek verdi.





'BRUNSON'U HAPSE ATANLARA MALİ YAPTIRIM UYGULANSIN'





Tasarıda, ABD Başkanı Trump’ın dini özgürlükleri koruma görevi olduğuna değinilerek, Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan "ABD'li rahip Andrew Brunson’un bu durumundan sorumlu olan Türk yetkililere ABD’ye giriş yasağı konması ve mali yaptırımlar uygulanması" isteniyor.