Samanyolu Haber /Ekonomi / Dövizde dikkat çeken yükseliş /13 Haziran 2018 09:38

Dövizde dikkat çeken yükseliş

Dün gün içerisinde 4.58 seviyesine kadar yükselen daha sonrasında bir miktar gevşeyen dolar/TL, 4.69 TL'ye kadar yükseldi

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Hafta başından bu yana yükselişe geçen dolar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi seviye olan 4.58’i gördü. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 1’i aştı. Aşağı yönlü demeler zayıf kalırken, kur kapanışa doğru 4.55 seviyelerinde yataya döndü.

Dolar/TL, bugünse 4.69 TL'ye kadar yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL 5.52 seviyesinden fiyatlandı. 

Dünya gazetesinin aktardığına göre piyasaların bugün gündemindeki en önemli konu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı olacak. Analistler politika faizinde 25 baz puan artışa kesin gözüyle bakarken, bankanın vereceği mesajlarda şahin mi yoksa güvercin mi tavır takınacağının önemli olacağını vurguluyorlar. 
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