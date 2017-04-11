Hocaefendi'nin avukatlarından ByLock açıklaması

Haberlerin yalan ve iftiradan ibaret olduğu vurgulanarak, “Herkese açık ve internetten indirilebilen Bylock isimli program gerekçe gösterilerek binlerce insan tutuklanmış ve tutuklama gerekçesinde de Sayın Gülen tarafından bu programın kullanılması talimatı verildiği iddia edilmiştir. Bu iddia kesinlikle doğru olmayıp, Sayın Gülen bu şekilde bir programın kullanılması konusunda hiç kimseye doğrudan ya da dolaylı talimat vermemiştir.” denildi.





Açıklamanın tamamı ve tam metni şöyle:





Herkese açık ve internetten indirilebilen Bylock isimli program gerekçe gösterilerek binlerce insan tutuklanmış ve tutuklama gerekçesinde de Sayın Gülen tarafından bu programın kullanılması talimatı verildiği iddia edilmiştir. Bu iddia kesinlikle doğru olmayıp, Sayın Gülen bu şekilde bir programın kullanılması konusunda hiç kimseye doğrudan ya da dolaylı talimat vermemiştir.





Gülen, vaiz, yazar, fikir insanı ve kanaat önderidir. Tüm fikir ve kanaatlerini kitapları ve sohbetleri vasıtasıyla herkesle paylaşmaktadır. Tüm yaptıkları bilinmekte ve hayatının her safhası da özellikle devlet tarafından takip edilmektedir. Hayatının her anı gözler önünde olan Sayın Gülen’in gizlilikten bahsetmesi doğru olmadığı gibi özellikle kitap ve sohbetlerinde şeffaf olunmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğu da bilinmektedir.





Sayın Gülen, kanaat önderi olarak eğitimli insan yetiştirilmesi için eğitim kurumları açın tavsiyesinde bulunmasına rağmen, bu kurumların nerde açılacağı, nasıl açılacağı, kimler tarafından açılacağı, öğrencilerinin kimlerden oluşacağı ile ilgilenmediği gibi kimin hangi telefonu kullanacağı ya da kiminle nasıl görüşeceği ile de ilgilenmemektedir.





Silahlı terör örgütü suçlamasıyla açılan yüzlerce davanın iddianamesinde eylem olarak gösterilen faaliyetlere bakıldığında; sohbete katılma, sohbet yapma, himmet, burs, kurban toplama, eğitim kurumları açma, yardım faaliyetlerinde bulunma, dernek, vakıf, sendika üyesi olma, bankaya para yatırma olarak gösterildiği görülecektir. Yapılan bu faaliyetler gizli olmadığı gibi herkes tarafından bilinmekte ve resmi kayıtlarda da bulunmaktadır.





Herkesin bildiği, istenildiği zaman dahil olunabilen ve resmi kayıtlarla tespiti yapılan faaliyetler nedeniyle gizli bir program kullanılması söz konusu olamayacağı gibi aleni yapılan faaliyetler için gizli bir program kullanılması suçlamasından bahsedilmesi de doğru olmayacaktır.





Kamuoyuna saygılarımızla…



