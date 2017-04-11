Samanyolu Haber /Gündem / Zaman yazarlarına üçer kez müebbet istendi /11 Nisan 2017 13:43

Zaman yazarlarına üçer kez müebbet istendi

OHAL KHK sı ile kapatılan Zaman gazetesi eski yöneticileri ve yazarları için iddianame hazırlandı. İddianamede yazarların yazdıkları yazılardan başka bir delil ortaya konmadı

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Önce kayyuma devredilen ardından kapatılan Zaman gazetesi eski yöneticileri ve yazarları için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl da hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç’ın da aralarında olduğu 30 kişi  hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

“DARBE ÇAĞRISINDA BULUNDULAR”

İddianamede  köşe yazarlarının, basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet yetkililerinin ve kurumlarının haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullandıkları, ulusal güvenliği tehdit edebilecek, toplumsal barışı ve asayişi bozabilecek beyanlarda bulundukları, askeri darbe çağrısında bulunmaktan çekinmedikleri yer aldı
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