Evet çıkarsa yabancı yatırımcı geri mi gelecek?

Reuters haber ajansı, Türkiye’de cumhurbaşkanlığının yetkilerini genişletmek amacıyla 16 Nisan’da düzenlenecek anayasa referandumunu yabancı yatırımcıların gözünden masaya yatırdı. Haberde, “Referandumun uzun zamandır ertelenen reformları başlatması muhtemel görünmüyor” yorumu yapıldı.





‘YATIRIMCI EMİN DEĞİL’





Reuters’ın haberinde, “Türkiye hükümeti anayasa reformlarının kabul edilmesinin uzun zamandır vaat edilen piyasa reformlarını kolaylaştıracağını söylüyor. Fakat daha fazla düğüm ve seçim ihtimalini gören yatırımcılar bu kadar emin değil” ifadeleri kullanıldı.





‘İYİMSER DEĞİLİM’





Reuters yatırımcıların kötümser olduğunu ve üretimi artırmak için geniş kapsamlı yapısal reform beklediğini belirtirken, Londra’daki Capital Economics şirketinden William Jackson şu yorumu yaptı: “Hükümetin bazı kesimleri ‘işlerin oylamadan sonra iyileşeceğinden, yabancı yatırımcıların ülkeye döneceğinden ve yapısal reformların başlayacağından söz ediyor. Fakat bu argümanları daha önce de duyduk. En azından son altı ya da yedi yılda gerçekleştiğini hiç görmedik. Bu meselede çok iyimser değilim.”





‘ERKEN SEÇİM İHTİMALİ TEDİRGİNLİK YARATIYOR’





Haberde piyasaların referandum sonrası uzun vadedeki gelişmelere odaklanacağı belirtilirken, BGC Partners firmasının baş ekonomisti Özgür Altuğ “Referandumdan sonra ne olacağının Türkiye üzerinde orta vadeli etkileri olacak ve kısa süreli, hızlı bir piyasa tepkisinden sonra piyasa oyuncuları sonrasına odaklanacak” dedi. Reuters ise “‘Sonrası’ dönemde reformlar ertelenebilir. Özellikle de, hangi taraf kazanırsa kazansın, erken seçimlerin ciddi bir ihtimal olması nedeniyle… Bu durum, hükümetin politika belirlemek yerine yeni bir seçim kampanyasına odaklanması anlamına gelir” yorumunu yaptı.