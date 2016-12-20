Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un süikaste kurban gitmesinin ardından Bazı havuz medyası sözcülerinin ve Sosyal medya trollerinin karalama kampanyasına Fethullah Gülen Hocaefendi tepki gösterdi,





Hocaefendi'den suikast açıklaması







Hocaefendi, Alp Aslansoğan aracılığıyla Reuters ajansına yaptığı açıklamada kalleş saldırıyla Hizmet Hareketi'ni ilişkilendirme çabasını reddetti. Saldırıyı ‘kategorik olarak kınadığını belirtilen Hocaefendi, iddiaları ‘kötü güvenlik önlemlerini örtbas etme amaçlı gülünç bir çaba’ diye niteledi.









Fethullah Gülen Hocaefendi: Menfur terörist saldırıyı şiddetle lanetliyorum







Bu açıklamanın ardından Osman Şimşek twiter hesabından Fethullah Gülen Hocaefendi'nin açıklamasının hem Türkçe hem de ingilizce tam metnini yayınladı



