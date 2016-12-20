Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'den suikast açıklaması /20 Aralık 2016 00:36

Hocaefendi'den suikast açıklaması

Fethullah Gülen, Hocaefendi Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da suikastla öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un süikaste kurban gitmesinin ardından Bazı havuz medyası sözcülerinin ve Sosyal medya trollerinin karalama kampanyasına Fethullah Gülen Hocaefendi tepki gösterdi, 

Hocaefendi'den suikast açıklaması

Hocaefendi, Alp Aslansoğan aracılığıyla Reuters ajansına yaptığı açıklamada kalleş saldırıyla Hizmet Hareketi'ni ilişkilendirme çabasını reddetti. Saldırıyı ‘kategorik olarak kınadığını belirtilen Hocaefendi, iddiaları ‘kötü güvenlik önlemlerini örtbas etme amaçlı gülünç bir çaba’ diye niteledi.


Fethullah Gülen Hocaefendi: Menfur terörist saldırıyı şiddetle lanetliyorum

Bu açıklamanın ardından Osman Şimşek twiter hesabından Fethullah Gülen Hocaefendi'nin açıklamasının hem Türkçe hem de ingilizce tam metnini yayınladı 

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