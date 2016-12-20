Büyükelçi Karlov suikastine dünyadan tepki yağıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı fotoğraf sergisinde konuşurken, tekbir getiren ve Türkçe sloaganlar atan bir kişi tarafından vurularak yaşamını yitirdi. Dünyadan Büyükelçiye süikaste tepkiler gelmeye devam ediyor





BM





Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu saldırının hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını söyledi.





Stephane Dujarric, saldırının faillerinin yargı önüne çıkarılmasını umduklarını da sözlerine ekledi.





ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Karlov'un ailesine taziye dileklerini sundu.





ABD





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Kaynağı ne olursa olsun, bu şiddet eylemini kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Kirby, dualarının Rus Büyükelçi ve ailesiyle olduğunu ifade etti.





ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise elçilik hesabından Büyükelçi John Bass'in "Büyükelçi Karlov'a bu akşam düzenlenen haince saldırıyı şiddetle kınıyorum." açıklamasına yer verdi.





İngiltere





İngiltere, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.





İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus büyükelçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.





Açıklamasında Johnson, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik düzenlenen "alçak cinayeti" duymaktan dolayı şok olduğunu belirterek, "Düşüncelerim elçinin ailesiyle birlikte. Bu ödlek saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.





Almanya





Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de "Büyükelçi Karlov'un canice öldürülmesinden dolayı derinden şoke olduk. Rus meslektaşlarımızla birlikte yas tutuyoruz. #Ankara" mesajını paylaştı.





KKTC





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rus büyükelçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrendiğini bildirdi.





Açıklamasında, amacı ne olursa olsun her türlü terörü en sert biçimde kınadığını belirten Akıncı, Büyükelçi Karlov'un ailesi ve Rus halkının acısını paylaştığını ifade etti.