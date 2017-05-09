Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketine yönelik davalara özel savcı görevlendirmesi /09 Mayıs 2017 12:29

Hizmet Hareketine yönelik davalara özel savcı görevlendirmesi

Hizmet hareretine yönelik açılan davaların durşma savcıları aynı anda değiştirildi

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 başsavcı vekilini Hizmet Hareketi'ne ilişkin davalara bakan mahkemelerde duruşma savcısı olarak görevlendirdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Bürosu'nca 9 başsavcı vekili, terör davalarına bakan mahkemelerde görevlendirildi. 5 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren işbölümü değişikliğine göre, Çağlayan ve Silivri'de görülen Hizmet'e ilişkin davalar ve 15 Temmuz davalarına başsavcıvekillerinin duruşma savcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın imzasının yer aldığı görevlendirme yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri ve görev alacakları soruşturma ve dosya numaraları yer aldı.

Görevlendirilen başsavcıvekilleri

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2 davaya Başsavcı vekil Ateş Hasan Sözen, 3 davaya Başsavcı Vekili Mehmet Ayhan, 1 davaya Fuzuli Aydoğdu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2 davaya Başsavcı Vekili Mehmet Salih Sol ve 3 davaya Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2 davaya Başsavcı Vekili Zafer Koç.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3 davaya Başsavcı Vekili Levent Çağıl.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 1 davaya ve 23. Ağır Ceza Mahkemeleri'ndeki 2 davaya ise Başsavcı Vekili Cumali Karakütük.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 1 davaya ve 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2 davaya, Başsavcı Vekili Fatih Karakuş.
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