Samanyolu Haber /Gündem / Merkel tekrarladı: İdam için propagandaya izin yok /09 Mayıs 2017 12:34

Merkel tekrarladı: İdam için propagandaya izin yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de idamın geri getirilmesi için referanduma gidilmesi durumunda Alman topraklarında propagandaya izni vermeyeceklerini söyledi.

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Merkel, WDR 5 radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye’de idamın geri getirilmesinin ‘varsayım olmaktan öte tartışılan bir konu’ olduğunu belirterek kesinlikle reddettikleri böylesi bir konuda Alman topraklarında propaganda izni vermeyeceklerini belirtti.

Olası idam referandumu konusunda geçtiğimiz hafta Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz da Merkel’inkiyle aynı ifadeleri kullanmıştı.

Son olarak da Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun başkanı, ‘krmızı çizgilerimizin en kırmızısı’ diye nitelediği idam cezasını geri getirecek bir Türkiye’nin AB’de yerinin olmayacağını belirtmişti.
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