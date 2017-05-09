Merkel tekrarladı: İdam için propagandaya izin yok

Merkel, WDR 5 radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye’de idamın geri getirilmesinin ‘varsayım olmaktan öte tartışılan bir konu’ olduğunu belirterek kesinlikle reddettikleri böylesi bir konuda Alman topraklarında propaganda izni vermeyeceklerini belirtti.







Olası idam referandumu konusunda geçtiğimiz hafta Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz da Merkel’inkiyle aynı ifadeleri kullanmıştı.





Son olarak da Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun başkanı, ‘krmızı çizgilerimizin en kırmızısı’ diye nitelediği idam cezasını geri getirecek bir Türkiye’nin AB’de yerinin olmayacağını belirtmişti.

