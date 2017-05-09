Samanyolu Haber /Gündem / Naylon poşetler artık ücretli olacak: İşte fiyatı /09 Mayıs 2017 12:07

Naylon poşetler artık ücretli olacak: İşte fiyatı

Naylon poşetin yasaklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararının belli olduğu öğrenildi.

Naylon poşetler artık ücretli olacak: İşte fiyatı

Bakanlık yetkilileri poşetin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığını, poşetin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Yetkililer, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren naylon poşetlerin 25-50 kuruş gibi ücretli olacağını, bunun davranış biçimini değiştirmek için yapıldığı bilgisini paylaşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yapılacak uygulamaları şu şekilde sıralıyor: “Şu anda üzerinde çalıştığımız konular plastik poşetlerin yasaklanması şeklinde değil. Avrupa Birliği çerçevesinde bir çalışma. Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliği taslağında 01. 01. 2019 tarihinden itibaren alışveriş poşetlerinin satış noktalarında ücretsiz verilmemesini öngören bir uygulama. Yasaklama yok. Tüketici bu poşeti kullanmak istiyorsa, ücretli alacak. Şu an bazı yerlerde parayla poşet satılmaya başlandı.”

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