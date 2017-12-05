Yeni işi belli oldu

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Kuzey Kıbrıs vatandaşı olması sonrası yeni işi de belli oldu. Bağış, Türkiye’de geçtiğimiz aylarda ortak olduğu şirket ile Kıbrıs’a öğrenci götürecek.





Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Bağış vatandaşlığa geçmesinin hemen ardından adadaki Uluslararası Aydın Üniversitesi Mütevelli heyetine girdi.





Bağış, geçtiğimiz Nisan ayında Abacus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi'nin ortağı oldu. Şirketin merkezi İstanbul'da yer alırken bir şubesi de New York'ta bulunuyor. Şirket, Work and Travel (çalış ve gez) programı başta olmak üzere yurt dışındaki birçok değişim programının, dil okullarının, liselerin ve üniversitelerin Türkiye temsilciliğini yapıyor. Öte yandan şirketin Türkiye'de okul açma yetkisi de bulunuyor.