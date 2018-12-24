Samanyolu Haber /Dünya / Hızlı gittiklerini anlamıyorlar... Her dört Tesla sürücüsünden üçüne hız cezası /24 Aralık 2018 12:04

Hızlı gittiklerini anlamıyorlar... Her dört Tesla sürücüsünden üçüne hız cezası

Hollanda'nın ulusal istatistik kurumu CBS'nin açıkladığı verilere göre, ülkede Tesla araç sürücülerinin büyük çoğunluğu aşırı hız yüzünden para cezası aldı.

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Tesla, araçlarını piyasaya sürerken tüm özelliklerinin yanında hız konusunda da oldukça iddialı davranıyor. Tüm gelişmiş özellikleri de düşününce, her ne kadar şirket içinde yaşanan çeşitli sorunlar ve dönem dönem araçlarla ilgili ortaya çıkan problemler olsa da Tesla araçların sayısının tüm dünyada artışta olduğu bir gerçek. 

Webtekno'nun haberine göre, Hollanda'nın ulusal istatistik kurumu CBS'den gelen açıklamalar, Tesla araçlarının ülkedeki sürücülerin hızını artırdığı ortaya çıktı. İstatistiklere göre Tesla kullanıcılarının dörtte üçü hız aşımı yaparak para cezası ödemek zorunda kaldı.

Açıklamayı yapan CBS'ye göre elektrikli araç kullanan sürücüler bu deneyime alışık olmadıkları için ne kadar hızlandıklarını 'fark etmiyorlar'. Bu da araçların sürüş deneyiminin dizel ya da benzinli araçlara göre oldukça farklı olduğu anlamına geliyor ve bu yüzden de sürücülerin ilk etapta daha kontrollü davranmaları gerekiyor.

Elektrikli araçlar klasik otomobillere göre oldukça sessiz çalışıyor.
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