Dünyada ilk... İnternetini paylaşana ekstra ücret geliyor

Mobil internet paketini “hotspot” yoluyla başka cihazlarla paylaşanlara kötü haber geldi. Bundan sonra mobil internetini paylaşanlar, aylık 9 TL ücret ödemek durumunda kalacak.





Turkcell’den konuyla ilgili olarak abonelerine gönderilen mesajla ortaya çıkan bu gelişmeye göre iOS veya Android telefonlardaki hücresel internet bağlantısını başka cihazlarla paylaşmayı sağlayan 'kişisel erişim noktası' özelliği kullananlar artık ek ücret ödeyecek. İlgili mesaja göre uygulama 15 Ocak’ta başlayacak.





Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre söz konusu mesajda, “15.01.2019’dan itibaren mobil internet paylaşımlarınız aylık 9 TL le ücretlendirilecek. Hem faturalı hem de faturasız bireysel ve kurumsal tüm müşterilerden paylaşımla beraber 9 TL ücret alınıp, karşılığında paylaşımda kullanabilecek 2 GB internet paketi tanımlanacaktır” denildi.





EK 2 GB VERİLECEK





Turkcell’in müşteri destek hattından edinilen bilgilere göre bu ek paket 30 gün geçerli olacak. Bu süre sonunda paylaşım yapılırsa, aboneye tekrar 9 TL ücret yansıtılacak. 2 GB’lik paket, bu süre içinde sadece paylaşım için kullanılabilecek bir içerik olarak hediye edilecek.





Müşteriler, bu 2 GB dışında, mobil internet paketlerindeki mevcut ‘data’larını da paylaşmaya devam edebilecek. Ancak telefonlardan Hotspot (tethering) olarak yapılan paylaşımlarda bu ücret alınacağı için mevcut paket veya ek 2 GB’lik paket fark etmeksizin, mobil internet paylaşımı yapılması durumunda 9 TL’lik ücret anında yansıtılacak.





Turkcell müşteri destek hattı tarafından da doğrulanan bu ek ücret uygulaması konusunda diğer mobil operatörlerin ( Türk Telekom, Vodafone) de aynı adımı atacakları tahmin ediliyor.