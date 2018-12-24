AKİT: Asıl Uğur Dündar'a bakın...

Akit’in yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, “Uğur Dündar sıyrılmış gibi oysa, işin organizatörü Uğur Dündar; hakaretlerin, tehditlerin bir numaralı sorumlusu o” ifadesini kullandı.







İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezen ve Akpınar’ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na davet edildiğini bildirmişti.





AKİT: PEKİ YA UĞUR DÜNDAR?





Akit’in yazı işleri müdürlüğünü de sürdüren gazetenin yazarı Karahasanoğlu, “Peki ya Uğur Dündar?” başlığıyla (24 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:





“Metin Akpınar tamam. Müjdat Gezen tamam.





O, yine soruşturmalardan sıyrılacak mı?





28 Şubat’ta yaptığı hainliklerden sıyrıldı..





Sonraki süreçte, sanki hristiyan ülkesinde namaz kılınıyormuş gibi, okulda kılınan namaza bile suçlama getirip, dindar insanları tahkir etti..





Dindar doktorları hedef seçip, “erkek hastaya bakmayan türbanlı doktor” iftirası ile işten atılmaları için kumpaslar kurdu..





Necmeddin Erbakan Hoca’nın, bir taşınmazının emlak vergisinin ödemesi unutulduğu için.. Sanki ortada büyük bir yolsuzluk varmış gibi, haberler yapıp, saatlerce fındık kabuğunu doldurmayan suçlamaları yaptı..





Ama..





Bu milletin 15 milyar dolarını hortumlayan Cem Uzan’ın televizyonunda, aylarca ana haber bülteni sunup, hortumcunun talimatlarını yerine getirdi..





Sadece Cem Uzan değil..





Bir dönem de Erol Aksoy’un Show tv’sinde hortumcunun işçisi olarak, dürüst insanlara çamur sıçratma operasyonlarını yürüttü..





Yediği haltları saysak..





Ciltler dolusu kitap olur..





Şimdi ne yapıyor, o Uğur?





Şimdi, Kadıköy Belediyesi’nin bayrağı altında, Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’i konuşturup, dindar insanlara hakaretler yaptırıyor, tehditler savurtuyor..





Dün itibari ile açıklandı, o iki şovmene soruşturma açılmış ama..





Uğur Dündar sıyrılmış gibi..





Oysa, işin organizatörü Uğur Dündar..





Dolduruşa getiren Uğur Dündar..





Hakaretlerin, tehditlerin bir numaralı sorumlusu Uğur Dündar…”