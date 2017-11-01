Hitler'in bir sırrı daha ortaya çıktı

Aberdeen Üniversitesi’nden tarihçi Thomas Weber, Adolf Hitler’in 1919 yılında Almanya’nın sağ partilerden birine katılmaya çalıştığı ama kabul edilmediğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Weber, 1919 yılında 30 yaşında olan Hitler'in aşırı sağcı Alman Sosyalist Partisi'ne katılmaya çalıştığı ama ret yanıtı aldığı yönünde bilgi bulduğunu anlattı. Tarihçinin bulduğu bir belgede, bu partinin kurucusu Hans Georg Grassinger'in sözleri yer alıyor.

?Weber, "1919 sonbaharında, Hitler parti ofisine gelerek Grassinger'den onu partiye almalarını ve gazeteleri için yazmasına izin vermelerini istedi. O dönemde cebinde tek bir kuruşu bile yoktu. Üstelik Grassinger'den borç para istedi. Ona verilen cevap, ne gazete ne de partinin ona ihtiyaç duymadığı yönünde oldu" dedi.





Alman Sosyalist Partisi'nin oldukça küçük aşırı sağcı parti olduğunu ancak yeni doğan Nazi hareketiyle kıyasen ‘dev' olduğunu söyleyen tarihçi, "Yine de ertesi yıl parti dağıldı. Nazi yönetimine girmeyi başaran Hitler ise birkaç kez bu ideolojik olarak yakın iki hareketin birleşmesi tekliflerine karşı çıktı" ifadelerini kullandı.







Weber, Hitler'in hayatının yüzde 100 olarak belgelendirilmediğini de sözlerine ekledi.