Samanyolu Haber /Dünya / Hitler'in bir sırrı daha ortaya çıktı /01 Kasım 2017 13:40

Hitler'in bir sırrı daha ortaya çıktı

Tarihçi Thomas Weber'e göre Hitler 1919'da Almanya'da sağ parti tarafından kabul edilmedi

SHABER3.COM

Aberdeen Üniversitesi’nden tarihçi Thomas Weber, Adolf Hitler’in 1919 yılında Almanya’nın sağ partilerden birine katılmaya çalıştığı ama kabul edilmediğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Weber, 1919 yılında 30 yaşında olan Hitler'in aşırı sağcı Alman Sosyalist Partisi'ne katılmaya çalıştığı ama ret yanıtı aldığı yönünde bilgi bulduğunu anlattı. Tarihçinin bulduğu bir belgede, bu partinin kurucusu Hans Georg Grassinger'in sözleri yer alıyor.

?Weber, "1919 sonbaharında, Hitler parti ofisine gelerek Grassinger'den onu partiye almalarını ve gazeteleri için yazmasına izin vermelerini istedi. O dönemde cebinde tek bir kuruşu bile yoktu. Üstelik Grassinger'den borç para istedi. Ona verilen cevap, ne gazete ne de partinin ona ihtiyaç duymadığı yönünde oldu" dedi.

Alman Sosyalist Partisi'nin oldukça küçük aşırı sağcı parti olduğunu ancak yeni doğan Nazi hareketiyle kıyasen ‘dev' olduğunu söyleyen tarihçi, "Yine de ertesi yıl parti dağıldı. Nazi yönetimine girmeyi başaran Hitler ise birkaç kez bu ideolojik olarak yakın iki hareketin birleşmesi tekliflerine karşı çıktı" ifadelerini kullandı.

Weber, Hitler'in hayatının yüzde 100 olarak belgelendirilmediğini de sözlerine ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hitler'in bir sırrı daha ortaya çıktı Sonraki Haber >>

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:19