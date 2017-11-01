Samanyolu Haber /Dünya / Fransa'da OHAL sona erdi /01 Kasım 2017 13:34

Fransa'da OHAL sona erdi

Fransa'da 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin öldüğü terör saldırıları sonrası başlayan OHAL bugün sona erdi.

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OHAL yerine getirilen yeni güvenlik yasası ise ülkede tartışma başlattı.

Fransa'da temmuz ayında parlamentoda altıncı kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması bugün sona erdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından "Bir söz tutuldu: Vatandaşlarımızın güvenliğini pekiştirirken olağanüstü hali 1 Kasım'da sona erdiriyoruz" diye yazdı.

'TERÖR TEHDİDİ SÜRÜYOR'

Fransa'da OHAL uygulaması yerine Cumhurbaşkanı Macron tarafından pazartesi günü imzalanan yeni güvenlik yasası yürürlüğe girdi. Yasanın imzalanması sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb "Terör tehdidi büyük olmayı sürdürüyor" dedi.
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