Fransa'da OHAL sona erdi

OHAL yerine getirilen yeni güvenlik yasası ise ülkede tartışma başlattı.

Fransa'da temmuz ayında parlamentoda altıncı kez uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması bugün sona erdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından "Bir söz tutuldu: Vatandaşlarımızın güvenliğini pekiştirirken olağanüstü hali 1 Kasım'da sona erdiriyoruz" diye yazdı.

'TERÖR TEHDİDİ SÜRÜYOR'





Fransa'da OHAL uygulaması yerine Cumhurbaşkanı Macron tarafından pazartesi günü imzalanan yeni güvenlik yasası yürürlüğe girdi. Yasanın imzalanması sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb "Terör tehdidi büyük olmayı sürdürüyor" dedi.