Kaçak sarayı 1.37 milyar, yazlık sarayı 12 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.







“Saray’da 6 bin lira maaşlı 36 başdanışman var”





Milletvekillerinin sorusu üzerine Saray’da 36 başdanışman olduğuna işaret eden Kasırga, “Danışman düzeyinde çok sayıda hizmet eden arkadaşlarımız var. Bu başdanışman arkadaşlarımızın çoğunluk itibarıyla hukukçu, ekonomi ve kamu yönetimi mensubu olduğunu biliyorum. Aldıkları ücret ise 6 bin 400 ek göstergeye tabi devlet memurlarının almış olduğu ücrettir. Özel bir ücret almazlar. Külliyede bu arkadaşlarımıza sadece uçak gideri öderiz, harcırah ödemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında… Belki polis memuru arkadaşlar harcırah da alıyor olabilirler ama Cumhurbaşkanlığı personeli harcırah almayız.” şeklinde konuştu.





“SARAY’IN MALİYETİ 1 MİLYAR 370 MİLYON LİRA”





Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, yapım maliyetinin tamamının Başbakanlık tarafından karşılandığını, maliyetinin ise 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklandığını vurgulayan Kasırga, bu rakamın içinde ana tefriş malzemelerinin bulunduğunu bildiklerini kaydetti.





“BARDAKLARIN TANESİ 70-80 LİRA”





Sonradan bazı şeyler aldıklarını dile getiren Kasırga, “Tablo gibi, tanesi bin 500 dolar diye kamuoyuna deklare edilen esasında 70-80 liradan ibaret bardaklar aldık. Tanesi bir buçuk milyon denen ama 5 bin 400 liraya mal ettiğimiz masalardan aldık. Bu nevi harcamalar da yaptık. Külliyenin devlete maliyeti 1 milyar 370 milyon liradır. Onun dışındaki harcamalarımız Sayıştay denetiminden geçen harcamalardır.” ifadelerini kullandı.





Kasırga, Marmaris’te Turgut Özal zamanında inşa edilen eski devlet konukevini yeniden düzenlediklerini söyledi.







Kasırga, “12 milyon 125 bin lira harcadık. İnşaatla ilgili bütün işlemler TOKİ tarafından yapılacaktır. Projeler bittikten sonra ana ihale yapılacak. Ortaya çıkmış bir proje, yapılmış bir ihale olmadığından, yanıltıcı bir bilgi vermemek adına rakam telafuz edemiyorum.” dedi.