Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne yolculuğu başladı

Yerel saatle 14.43'te (TSİ 10.13) Sriharikota Uzay İstasyonu'ndan fırlatılan uzay aracının 23 gün sonra Ay'ın yörüngesine girmek için manevralara başlayacak.





Chandrayaan-2'nin toplam 48 gün süren bir yolculuktan sonra Ay'ın, hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor. Bu inişin güney kutbuna önceki girişimlerden daha yakın ve daha yumuşak olması hedefleniyor.





Geçen hafta için planlanan fırlatma işlemi, roketin ateşlenmesine 56 dakika kala ertelenmişti.





Chandrayaan-2'yle (Ay Aracı 2) Ay'a ilk defa inecek olan Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak iniş" yapmayı başaran 4. ülke olacak.







???????





150 milyon dolara mal olan proje kapsamında, Ay'ın güney kutbunda suyun yanı sıra mineral de aranacak ve Ay sarsıntıları ölçülecek.





Uzay aracının fırlatışı, televizyonlar ve Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu'nun (ISRO) sosyal medya hesaplarından naklen yayımlandı.







???????





'Dahiyane proje'





ISRO Başkanı K. Sivan, fırlatılıştan sonra "Hindistan'ın Ay'a doğru tarihi yolculuğunun başlangıcı" dedi.





Başbakan Narendra Modi de projeyi "dahiyane" diye niteledi.





Modi, ülkenin uzay programını öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.





Fakat uzay yolculuğuna karşı çıkanlar, Hindistan'ın önce yoksulluğu ortadan kaldırmaya odaklanması gerektiğini söylüyor.





Hindistan Ay'a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008'de gerçekleştirmişti.







???????





Uzay aracı Ay'a inmeden radarlarıyla su aramıştı.





Hindistan, Chandrayaan-2'de en güçlü roketini kullandı. Geosynchronous Uydu Fırlatma Aracı 640 ton ağırlığında ve 44 metre boyunda.





2014'te Mars'ın yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olan Hindistan 2017'de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek rekor kırmıştı.





Bu alandaki rekor 2014'te aynı anda 37 uydu gönderen Rusya'nın elindeydi.





(BBC Türkçe)



