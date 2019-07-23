Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone'larda yeni dönem: Müzik paylaşımı... /23 Temmuz 2019 00:03

iPhone'larda yeni dönem: Müzik paylaşımı...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz dönemde WWDC'de tanıttığı iOS 13'ün yeni özelliği belli oldu.

SHABER3.COM

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz dönemde WWDC'de tanıttığı iOS 13'ün yeni özelliği belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen WWDC'de ilk defa görücüye çıkan iOS 13 hala kullanıma girmiş değil. Ancak iPhone'lar için geliştirilen yeni işletim sistemine dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

iOS 13 için test aşamasında olan özellik iPhone kullanıcılarının tek cihazdan iki adet farklı Bluetooth kulaklığa medya ses aktarımı yapılabilmesine olanak tanıyor.

Şu an için iOS 13 Ses Paylaşma özelliği sadece AirPods, AirPods (2. nesil) ve Powerbeats Pro cihazlarını destekliyor.

İşte iOS 13 ile gelecek yenilikler

Apple'ın son yıllarda iyiden iyiye ağırlık vermeye başladığı sağlık teknolojileri, bu sürüm iOS'ta da kendini gösterecek. Yenilenen Sağlık uygulamasında Günlük Rapor adı verilen yeni bir bölüm bizi karşılayacak. Buradan tüm gün boyunca yapılan aktivitelere detaylı olarak bakılabilecek.

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.

iPhone'umu Bul ve Arkadaş Bul uygulamalarını tek çatı altında toplayacak olan iOS 13'te kullanıcılar bütün cihazlarını tek panelden kontrol etme imkanına kavuşacak.

Mesajlar uygulamasında da bir dizi değişiklik yapacak olan iOS 13'ün yüklenmesiyle WhatsApp'a benzer bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar kendi profil fotoğraflarını seçebileceği gibi kullanıcı adı da belirleme imkanına sahip. Hatta bu bilgileri kimlerin göreceği dahi belirlenebilecek.
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