S-400 parçaları Türkiye'de mi üretilecek?

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini söyledi.





Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin yanı sıra savunma sanayisinde Türkiye ve Rusya arasındaki artan iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. Türkiye, Rostec ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor." ifadelerini kullandı.





Türk ve Rus liderler arasında sürdürülen görüşmelere işaret eden Çemezov, "Kurumlarımız ve şirket temsilcilerimiz arasında yürütülen görüşmeler sayesinde rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini de başarıyla aşıyoruz." dedi.





Rusya ve Türkiye'nin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor." şeklinde konuştu.





"Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazırız"





Çemezov, Türkiye'nin ulusal uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek, "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor." dedi.





Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik alandaki iş birliğinin, sivil alanlar için de sağlam bir temel oluşturduğunu dile getiren Çemezov, şunları kaydetti:





"Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. S-400'lerin teslimatını Türkiye'nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz."





(tr.euronews.com)





