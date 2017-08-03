Hindistan'da 'Devlet Domates Bankası' kuruldu





Banka, müşterilerine tüm temel bankacılık servislerini sunarken, bankaya domates yatırma imkanı da sunuyor.





Çekici faiz oranları sunan banka, yapılan yatırımın yüzde 80'i kadar kredi açıyor ve hatta bankaya yatırılan domatesler için kilitli dolap hizmeti de veriyor.



