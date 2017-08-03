Samanyolu Haber /Spor / Katar parası da bir yere kadar /03 Ağustos 2017 19:21

Katar parası da bir yere kadar

İspanya Futbol Ligi, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın avukatlarının ünlü futbolcunun Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüne transferi için yaptıkları 222 milyon euroluk ödemeyi kabul etmedi.

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Paris St-Germain, Neymar'ı transfer etmek için bu sözleşme fesih bedelini ödemek zorundaydı. Fransuız kulübü La Liga'yı "yasadışı" davranmakla suçluyor.

25 yaşındaki Neymar Çarşamba günü Barcelona yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.

İspanyol basını, La Liga'nın PSG'nin UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiğine inandığını yazdı.

PSG yetkilileri ise sorunun Neymar'ın transferini etkilemeyeceğini düşünüyor.

BBC'ye konuşan üst düzey bir PSG yetkilisi, La Liga'nın yasalara aykırı hareket ettiğini ve buna karşı adım atacaklarını açıkladı.

Para önce La Liga'ya ardından kulübe geçiyor

Barcelona daha önce de PSG'yi Finansal Fair Play kurallarını çiğnediği için UEFA'ya şikayet etmeyi planladığını açıklamıştı.

İspanya'da sözleşmesi devam eden bir futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi için sözleşme bedelini kendisinin ödemesi gerekiyor.

Bunun için ödenmesi gereken para La Liga'ya yatırılıyor, La Liga da bunu kulübün hesabına yatırıyor.

Finansal Fair Play kurallarına göre Avrupa kulüpleri, gelirlerinden en fazla 30 milyon euro daha fazla harcayabiliyor.

PSG ise Katar'dan gelen para ile destekleniyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransız kulübünün "finansal dopinginin" Avrupa futbolunu istikrarsızlaştırabileceğini söylemişti.
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