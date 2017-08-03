Samanyolu Haber /Gündem / Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse... /03 Ağustos 2017 17:55

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse...

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, yarın Akşenerli bir seçim olsa AKP'nin yüzde 42'yi geçemeyeceğini söyledi. Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, özel bir TV kanalı yayınında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Bayrakçı, KRT’de Çağlar Cilara’ya seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“AKŞENERLİ BİR SEÇİM OLSA…”

Bayrakçı’ya göre AKP’nin, yarın Akşener parti kursa ve seçime gidilse alabileceği oy oranının en yazla yüzde 42 olacağını söyledi.

“AKŞENER YÜZDE 20 OY ALIR”

Bayrakçı, “Akşener’in partisinin müthiş bir rüzgar estireceğini biliyorum” diyerek oy tahminini destekledi ve Akşener’in şuan seçime girse yüzde 20 civarında oy alabileceğini söyledi.

İLHAN KESİCİ ADAY OLURSA YÜZDE 53’LE CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’daki seçimlerde CHP, Akşener, HDP ve farklı bir aday daha çıkması durumunda birinci turda yüzde 42’yi geçemeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ikinci turda Kesici ile Erdoğan’ın olması durumunda İlhan Kesici’nin Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52-53 ile kazanabileceğini söyledi.

Bayrakçı, Kesici’nin kaybetse bile yüzde 49’da kalacağını da sözlerine ekledi, ayrıca “Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar” dedi.
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