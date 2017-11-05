Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem /05 Kasım 2017 01:39

Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Saat 00.54'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi Bayır mevkii olan deprem yerin 77.1 km altında meydana geldi
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