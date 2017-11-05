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Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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05 Kasım 2017 01:39
Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Saat 00.54'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi Bayır mevkii olan deprem yerin 77.1 km altında meydana geldi
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