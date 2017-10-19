Hidayet Karaca'nın Babası hastaneye kaldırıldı





Samanyoluhaber ailesi olarak Kadir Amca'ya acil şifalar diliyor; başta Hidayet Karaca olmak üzere Karaca ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...

Hidayet Karaca'nın babası Kadir Karaca ise oğlunun tutuklandığı günden bugüne kadar onu hiç yalnız bırakmadı..Oğlunun her mahkemesine katılmaya çalışan Baba Karaca , Cezaevi ziyaretlerini de aksatmadan devam etti.. Üzüntü ve yaşlık sebebiyle Kadir Amca yorgun düştü ve rahatsızlandı.. Şimdi yoğun bakımda tedavi altında...