Samanyolu Haber /Gündem / Hidayet Karaca'nın Babası hastaneye kaldırıldı /19 Ekim 2017 15:42

Hidayet Karaca'nın Babası hastaneye kaldırıldı

Uzun süredir tutuklu bulunan Gazeteci Hidayet Karaca'nın Babası Kadir Karaca rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı...

Hidayet Karaca'ya hazırlanan anlamlı klip: 'Yiğit Adam'

Hidayet Karaca'nın babası Kadir Karaca ise oğlunun tutuklandığı günden bugüne kadar onu hiç yalnız bırakmadı..Oğlunun her mahkemesine katılmaya çalışan Baba Karaca , Cezaevi ziyaretlerini de aksatmadan devam etti.. Üzüntü ve yaşlık sebebiyle Kadir Amca yorgun düştü ve rahatsızlandı.. Şimdi yoğun bakımda tedavi altında... 

Samanyoluhaber ailesi olarak Kadir Amca'ya acil şifalar diliyor; başta Hidayet Karaca olmak üzere Karaca ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz... 
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