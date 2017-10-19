Hidayet Karaca'nın Babası hastaneye kaldırıldı

Hidayet Karaca'ya hazırlanan anlamlı klip: 'Yiğit Adam'
Hidayet Karaca'nın babası Kadir Karaca ise oğlunun tutuklandığı günden bugüne kadar onu hiç yalnız bırakmadı..Oğlunun her mahkemesine katılmaya çalışan Baba Karaca , Cezaevi ziyaretlerini de aksatmadan devam etti.. Üzüntü ve yaşlık sebebiyle Kadir Amca yorgun düştü ve rahatsızlandı.. Şimdi yoğun bakımda tedavi altında...
Samanyoluhaber ailesi olarak Kadir Amca'ya acil şifalar diliyor; başta Hidayet Karaca olmak üzere Karaca ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...