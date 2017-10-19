Samanyolu Haber /Gündem / CHP, müftülüğe resmi nikah yetkisini AYM’ye taşıyor /19 Ekim 2017 15:51

CHP, müftülüğe resmi nikah yetkisini AYM’ye taşıyor

CHP, müftülüğe nikah yetkisi veren yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götürecek.

CHP, müftülüğe resmi nikah yetkisini AYM’ye taşıyor

Yasaya göre il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi verilebilecek.


Yasa tasarısı, komisyona müftüye nikah yetkisi olarak gelmişti. Ancak AKP tasarıyı genişleterek ‘müftü’ ifadesini ‘müftülük’ olarak değiştirmişti.

Bu da resmi nikahı imamların kıyabilmesinin önünü açtı.

CHP iptalden emin

Yasanın Meclis’ten geçmesinin ardından CHP’den yeni bir hamle geldi.

CHP grup başkan vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, müftülüklere nikah yetkisinin kadınlar için büyük güvensizlik yarattığını söyledi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, Anayasa Mahkemesi’ne gitmekte tereddütlerinin bulunmadığını belirterek “Bu kadar anayasaya açık bir konunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğini düşünüyoruz” dedi.

‘Bu sessizlik niye?’

CHP’li siyasetçi, AKP’den desteğini esirgemeyen MHP’nin de yasaya kabul yönünde oy verdiğini hatırlatarak eleştirilerini şöyle sıraladı: “Özellikle MHP,  ihtiyaç duydukları her an sarayın her talebine ‘Evet’ diyorlar. Herkes bu düzenlemeye ‘Hayır’ derken komisyonda da ‘Hayır’ demişken MHP, 180 derece tavır ve tutum değiştirebiliyor. O dakikalarda AK Parti genel başkanı ‘Türkçülük bölücülüktür’ dedi. MHP tahmin ediyorum buna da ‘Evet’ diyecek midir… Bunu kendi kitlesi sorgulayacak. Buna sessiz mi kalacaklar?  MHP buna karşı bir tavır tutum alması gerekirken bu sessizliğini neye borçluyuz, bunu görmemiz gerekiyor.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de müftlüğe nikah yetkisinin laikliğe aykırı olmadığını iddia etmişti.
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