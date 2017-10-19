Endonezya'dan deport haberi doğru değil

Endonezya yetkilileri haberde adı geçen kişinin deport veya Türkiye'ye gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirtirken bu kişinin de zaten uzun süredir Türkiye'de ikamet ettiği ifade edildi.







Son günlerde AKP Hükümetinin mafyavari metodlarla Malezya, Pakistan gibi ülkelerden Türk vatandaşlarını kaçırdığı ya da deport ettirdiği haberleri bolca konuşulurken havuz medyasının İngilizce yayın organlarında Endonezya'dan da bazı kişilerin deport edildiği yönünde haber servis edildi.





Haberin doğru olmadığı kaynağından teyid edilirken hizmet hareketine ait kurumların bu ülkede uzun süredir sorunsuz faaliyet gösterdiği belirtiliyor.