Samanyolu Haber /Gündem / Hırsızlık yapmak isterken başına neler geldi /23 Aralık 2018 18:48

Hırsızlık yapmak isterken başına neler geldi

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına takılan hırsızın görüntüleri sosyal medyada oldukça dikkat çekti

SHABER3.COM

Bir iş yerinden kasa içinde içecek çalmaya çalışan hırsız çitlere takıldı. Güvenlik kameralarına takılan görüntüler sosyal medyada olay oldu 
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