‘Çocuklar ölmesin’ diyen ‘Ayşe öğretmen hapse giriyor

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show isimli programa telefonla katılarak sokağa çıkma yasaklarına değinen ve “Çocuklar ölmesin” dediği için hakkında dava açılan Ayşe Çelik hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis kararı onaylandı. Avukatları, 2-3 aylık hamile olan Ayşe öğretmenin çocuğunu cezaevinde doğuracağını söyledi.







Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararında, Çelik’in suç tarihinde PKK'nin şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği ve bu şekilde “terör örgütü propagandası yapmak” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetmişti.





Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermeyen kişiliği gözetildiğinde bir daha suç işlemekten çekineceğine dair kanaatin mahkemece oluşmadığından hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının uygulanmasına yer olmadığına karar vermişti.





Çelik’in avukatları karara itiraz etti.. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, cezayı onadı.









Kararın gerekçesinde şöyle dendi: “Sanık Ayşe Çelik’in ulusal bazda yayın yapan bir TV kanalında ekrana gelen programın canlı yayınına telefonla bağlanarak PKK/KCK terör örgütünün doğu ve güneydoğudaki bazı yerleşim birimlerinde örgüt militanları tarafından yollara barikatlar, kurulması, hendekler kazılması ve bombalı tuzaklar yerleştirilmesi ve sözde özyönetim adı altında işgal eylemleri gerçekleştirilmesi neticesinde bu yerde yaşayan ve evini terk edemeyenleri rehin olarak alan ve canlı kalkan olarak kullanan teröristlere karşı yasanın verdiği yetki ve sorumlulukla azami gayret göstererek mücadele eden güvenlik güçlerinin operasyonlarını salt orada yaşayan sivillere karşı yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle terör örgütünün güneydoğudaki yerleşim yerlerindeki eylemlerini meşru göstermeye çalışması şeklinde gerçekleşen eyleminin silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik edecek nitelikte olduğu anlaşılmakla yerel mahkemenin kabulünde belirtilen gerekçelerde herhangi bir isabetsizlik görülmemekle…”





‘Hapisken doğurabilir’





Çelik avukatları, öğretmenin kararının ardından hapse gireceğini, karar duruşmasında iki-üç aylık hamile olduğunu ve muhtemelen çocuğunu hapisteyken doğuracağını söyledi.





Avukatların verdiği bilgiye göre öğretmen 11 ay hapiste kalacak.