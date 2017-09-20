Samanyolu Haber /Gündem / 'Hiçbir lider Erdoğan'la görüşmek istemiyor' /20 Eylül 2017 08:43

'Hiçbir lider Erdoğan'la görüşmek istemiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılması planlanan referanduma ilişkin ''ciddi zarar verecek'' yorumunu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hiçbir liderin görüşmek istemediğini söyledi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyaretine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı artık izole olmuştur. Dünyada hiçbir lider görüşmek istemiyor cumhurbaşkanıyla. En basit randevulara bile zorluk çekildiğini görüyoruz. Türkiye'nin karakteri değiştiriliyor. Böyle bir ülkenin lideri burada saygı görmezken orada nasıl saygı görebilir. Kim onlara saygı duyacak? Protokol yardımcısı karşılıyor. Cumhurbaşkanını ABD başkanın, başkan yardımcısının karşılamasını isterim. Ama bugün milletin büyük kısmını düşman gören bir anlayış nasıl karşılanır. Böyle giderse bunlar ziyaret bile yapamayacaklar bu nedir nasıl bir şeydir? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Her tarafla kavgalı. Kiminle oturup Katar devlet başkanıyla mı bütün sorunları çözeceğiz? Eriyoruz, itibarımız beş para oluyor dünyada."
<< Önceki Haber 'Hiçbir lider Erdoğan'la görüşmek istemiyor' Sonraki Haber >>

3 Dakikada eğitim sistemi

3 Dakikada eğitim sistemi

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

Meksika'da binalar böyle yıkıldı

İşte Meksika'daki deprem anı

İşte Meksika'daki deprem anı

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Akşener'den yeni partiyle ilgili açıklamalar

Türkiye nereye gidiyor?

Türkiye nereye gidiyor?

Aman Dikkat

Aman Dikkat

Alman büyük şirketler Türkiye'de ilan vermeye hazırlanıyor

Alman büyük şirketler Türkiye'de ilan vermeye hazırlanıyor

İktidar Medyasında paranoya tavan yaptı

İktidar Medyasında paranoya tavan yaptı

TSK duyurdu!Sınırda dev tatbikat

TSK duyurdu!Sınırda dev tatbikat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:35:12