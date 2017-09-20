'Hiçbir lider Erdoğan'la görüşmek istemiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyaretine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:





"Cumhurbaşkanı artık izole olmuştur. Dünyada hiçbir lider görüşmek istemiyor cumhurbaşkanıyla. En basit randevulara bile zorluk çekildiğini görüyoruz. Türkiye'nin karakteri değiştiriliyor. Böyle bir ülkenin lideri burada saygı görmezken orada nasıl saygı görebilir. Kim onlara saygı duyacak? Protokol yardımcısı karşılıyor. Cumhurbaşkanını ABD başkanın, başkan yardımcısının karşılamasını isterim. Ama bugün milletin büyük kısmını düşman gören bir anlayış nasıl karşılanır. Böyle giderse bunlar ziyaret bile yapamayacaklar bu nedir nasıl bir şeydir? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Her tarafla kavgalı. Kiminle oturup Katar devlet başkanıyla mı bütün sorunları çözeceğiz? Eriyoruz, itibarımız beş para oluyor dünyada."