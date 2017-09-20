Bakın ByLock nasıl rant kapısı oldu?

Sanal para sistemi bitcoin üzerinden, tek bir GSM numarası için 3 dolar karşılığında sorgulama yapılabilen sitede, “Listede, medyanın ve siyasetin yakından tanıdığı isimler de dahil olmak üzere birçok kişi vardır ve bu listedeki kişi sayısı veriler geldikçe yükselecektir” ifadelerinin kullanılması ve MİT’in ByLock listesi içinde sorgulama yapmanın suç teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi dikkat çekti. Sitenin bu iddiası, MİT’in listesine nasıl ulaşıldığı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Cumhuriyet Gazetesi’nden Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre yapılacak sorgulamanın ise sanal para sistemi “bitcoin” üzerinden ücretlendirildiği ifade edildi. Sitenin “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde yer alan bilgilere göre, sitede giriş yapıldıktan sonra “kredi yükle” seçeneğine tıklanıyor, kişiye özel olarak üretilen “btc” adresinden “bitcoin” tranferi yapılıyor. Tranfer bitcoin servisi tarafından onaylandığında, “BLeak.com” sitesinde oluşturulan hesaba kredi yükleniyor. MİT’in ByLock listesinde 1 GSM numarası üzerinden yapılabilecek sorgulamanın karşılığının 1 kredi, 1 kredinin ise 3 dolar olduğu belirtiliyor.

