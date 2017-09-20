New York Metro gazetesi tarihte eşi benzeri olmayan ilanla çıktı

Günlük 6 milyon kadar yolcuyu taşıyan New York metrosunda dağıtılan gazetelerden olan ‘metro’ya dün ön, arka kapakları ve iç sayfaları Human Rights Foundations (İnsan Hakları Örgütleri) ilanlar vererek Erdoğan için ”buraya hoş gelmedin” dedi ve Türkiye’nin bir zamanlar ‘umut veren bir demokrasi’ ülkesi iken şimdi apaçık bir diktatörlüğe evrildiğini yazdı.





Washingtonhati.com sitesinin haberine göre tam sayfa ilanlarda son yıl içindeki gelişmeleri şöyle özetledi:

*195 medya kuruluşu kapatıldı

*2099 okul ve üniversite kapatıldı

*146674 memur atıldı

*58889 hükümeti eleştiren kişi hapsedildi

*300’ün üzerinde gazeteci hapsedildi

*Başkanın gücü artırıldı













#ErdoğanDışarı İngilizcesiyle #ErdoganOut etiketi de öneren ön sayfada, ”diktatörler hiç bir demokratik ülkeye sokulmamalı ve onlar kesinlikle Amerika’ya hoşgeldin denmemeli” şeklinde bir yazı da göze çarpıyor.















Gazete son sayfasinda ise hapiste bulunan gazetecilerden 159’unun ismini siyah background ile listeledi.















New York’ta yaşayan bazı Türkiye gözlemcileri, böyle bir gazete kapağının tarihte pek eşi-benzerinin olmadığını kaydettiler.







Washingtonhatti.com